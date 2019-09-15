الحرس الثوري: إيران أعدت نفسها لحرب شاملة

2019/09/15 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، إن إيران وأمريكا لا تنويان الحرب لكن القوات الميدانية على تماس في مياه الخليج، ويمكن للحرب أن تندلع.

وأكد حاجي زاده أن "جميع القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة على بعد ألفي كيلومتر تقع في مرمى صواريخنا"، لافتا إلى أنه بعد إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة خلال شهر يونيو المنصرم "وجهنا صواريخنا نحو قاعدتي العديد في قطر والظفرة في الإمارات وبارجة أمريكية في خليج عمان".وأشار قائد القوات الجوية في الحرس الثوري إلى أن احتمالية اندلاع حرب مع أمريكا كانت واردة "حتى لو استهدفت {الولايات المتحدة} أرضا خالية في إيران ردا على إسقاط الطائرة المسيرة".وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية في 20 يونيو المنصرم بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.وازداد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملموس في منطقة الخليج مؤخرا على خلفية الهجمات على سفن تجارية وناقلات نفط.واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات وسط تقارير إعلامية عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خيارات عسكرية للتعامل مع إيران ومخاوف متزايدة من اندلاع حرب في المنطقة.انتهى

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