مقترحات نيابية لتقليل عجز موازنة 2020 متضمنة رواتب الموظفين

واضــاف، ان "مــن المـقـتـرحـات الـتـي طـالـبـت بها الـلـجـنـة الـحـكـومـة بـتـفـعـيـل مـجـلـس مـكـافـحـة الـــفـــســـاد وتــــوطــــين رواتـــــــب المـــوظـــفـــين فـي المــصــارف حـتـى يـكـشـف عــن عــدد مـتـعـددي الــرواتــب، اضــافــة الــى تـحـويـل المـنـشـأة الـعـامـة الــى الـقـطـاع الـخـاص كــوزارة الـتـربـيـة والتعليم والكهرباء".
وأشار الى، ان "اللجنة طرحت ايضا تغير هيكلة الوزارات وتحويلها من وزارات مستهلكة الى منتجة وهي تجربة تعتمدها الدول الكبرى، مـع العمل على تـعـدد مـصـادر الـدخـل وتفعيل الـــزراعـــة والــصــنــاعــة والــســيــاحــة والــضــرائــب والجباية".
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