مقترحات نيابية لتقليل عجز موازنة 2020 متضمنة رواتب الموظفين

2019/09/15 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، مقترحات للحكومة بشأن تقليل العجز المتوقع فـي مـوازنـة 2020 الاتحادية الذي قد يصل الى 72 ترليون دينار، ابرزها تفعيل مجلس محافظة الفساد وتوطين الرواتب، اضافة الى هيكلة بعض الوزارات.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي، ان "اللجنة طـرحـت مقترحات عـدة لتقليل العجز المـتـوقـع فــي المــوازنــة والـــذي قــد يـصـل الــى 72 ترليون ديـنـار، مبينا ان ميزانيات العراق لم تصل الـى هكذا عجز كبير خـلال السنوات الماضية".

واضــاف، ان "مــن المـقـتـرحـات الـتـي طـالـبـت بها الـلـجـنـة الـحـكـومـة بـتـفـعـيـل مـجـلـس مـكـافـحـة الـــفـــســـاد وتــــوطــــين رواتـــــــب المـــوظـــفـــين فـي المــصــارف حـتـى يـكـشـف عــن عــدد مـتـعـددي الــرواتــب، اضــافــة الــى تـحـويـل المـنـشـأة الـعـامـة الــى الـقـطـاع الـخـاص كــوزارة الـتـربـيـة والتعليم والكهرباء".

وأشار الى، ان "اللجنة طرحت ايضا تغير هيكلة الوزارات وتحويلها من وزارات مستهلكة الى منتجة وهي تجربة تعتمدها الدول الكبرى، مـع العمل على تـعـدد مـصـادر الـدخـل وتفعيل الـــزراعـــة والــصــنــاعــة والــســيــاحــة والــضــرائــب والجباية".



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