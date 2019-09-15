اليوم.. بعثة البارالمبية العراقية تتوجه الى الاردن للمشاركة بدورة غرب اسيا

2019/09/15 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغادر البعثة العراقية للجنة البارالمبية الوطنية العراقية اليوم الأحد الى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في النسخة الثانية من دورة العاب غرب اسيا .

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