2019/09/15 | 09:33

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بالوثائق ..



وزير الصحة يقدم استقالته لرئيس الوزراء

الاحد

15

أيلول

2019 :

09:24 am

35

قدّم وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان استقالته إلى

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إعتبارا من يوم الخميس الموافق ١٢ أيلول

٢٠١٩ مُبيّناً الأسباب التي دعته إلى ذلك.

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