بعد الهجمات المسيرة واتهام العراق.. السامرائي يتحدث عن خيارات الرد السعودي

2019/09/15 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد قال الخبير العسكري، وفيق السامرائي، اليوم الاحد، هجمات الطائرات المسيّرة على منشآت النفط السعودية في المنطقة الشرقي، فجر البارحة صدمة كبيرة.

وذكر السامرائي، على صفحته بموقع “فيسبوك” أن “الطائرات أصابت أهدافها وأدت إلى خفض الانتاج بنحو 50%، وكانت بقوة (10) طائرات ولم تُكشَف ولم تُسْقَط رغم قدرات الكشف المتقدمة والصواريخ، وجاءت بعد هجمة سابقة مماثلة أصابت أهدافها”، مبينا أن “ذلك يدل على ثغرات دفاعية وأمنية من جانب، وقدرات فنية وتنفيذية واستخباراتية للمهاجم”.

وأضاف السامرائي، أنه “في المرة الأولى صدرت تقارير غير سعودية عن أن المسيّرات انطلقت من جنوب العراق (وثبت أنها غير صحيحة)”، مشيراً إلى أن “التلميح السعودي بإتهام العراق هذه المرة رغم عدم ظهور أي تلميح دولي تجاه العراق، جاء (بتغريدات إعلاميين غير رسميين لكنهم قريبون جدا من جهة القرار )، ويتضمن نمطا لغويا مغلفا بعدم السكوت مستقبلا واذا ما توفرت معلومات”.

وتابع، أنه “شيء مثير جدا عدم قدرة الدفاع الجوي السعودي على كشف خروقات جوية بهذه الكثافة والخطورة، إن لم تكن الطائرات قد انطلقت من مناطق قريبة من الأهداف وهو احتمال ضعيف”.

وأكد الخبير العسكري، أن “الحشد الشعبي ملتزم تماما، كما نرى، بقرارات العراق العليا ومن المستبعد أن يخرق هذا الالتزام.



والفصائل المسلحة أيضا معروفة بالتزام مركزي وضبط شديدين ويستبعد طبقا لنهجها المعروف القيام بأفعال تسبب حرجا للعراق رغم عدم ارتياحها للنظام السعودي”.

وأشار الى أن “الجرح السعودي عميق، ومن المستبعد قيام السعودية بأي فعل عسكري ضد العراق بطائرات مسيّرة أو غيرها، لأنها لا تملك دليلا ضد العراق، ولأنها باتت وحيدة عربيا، ولأنها لم تعد تثق بدعم خليجي بعد درس اليمن، ولأنها تتجنب العودة إلى الجفاء السياسي مع العراق الذي حاولت إصلاحه بصعوبة كبيرة، ولأنها تدرك قدرة العراق (في كل المجالات) عند القرار، ومن المرجح في حالة تكرار الهجمات على أهدافها العميقة من قبل الحوثيين وفشلها في الكشف والصد وتزايد شكها في العراق، إعادة تنشيط ما كانت تُتّهم به من خيوط مائلة مع أطراف عراقية (سنية) وشمالا، وهم في كل الأحوال ضمن (دائرة الضوء) وضعفاء أو يخشون رد الفعل”.

وأوضح السامرائي، أن “معاداة العراق (لم تعد سهلة) وعبثية وبلا سبب، وأي ربط بما حدث البارحة من غارات مدمرة مع الهجمات على مخازن عتاد الحشد خطأ شنيع والخلل بات في بيوت الخليج المتصدعة، وإذا ما استمر التوتر فالجغرافية السياسية لن تستمر (هياكلها)، ولا مبرر للقلق عراقيا”.

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