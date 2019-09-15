نوال السعداوي - فتاة الليل تقتحم عالم الكتابة

2019/09/15 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوال_السعداوي تشجعت الفتاة الصغيرة، عمرها خمسة عشر عاما، وقررت أن تنشر قصيدتها فى مجلة الشعر، وإن ذهبت إلى مكتب رئيس التحرير دون موعد، ستبقى واقفة أمام بابه حتى يخرج الشاعر وتعطيه القصيدة، خرج الشاعر من بابه بخطوته الواسعة السريعة، كان يرتدى بدلة رياضية زرقاء والحذاء الكاوتش الأبيض، أقبلت عليه الفتاة مترددة متوجسة متوقعة أنه سيطردها من طريقه، لكن الشاعر استقبلها بابتسامة رقيقة أدهشتها، سألها: أتحبين رياضة المشى......

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