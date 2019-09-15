أسماء غريب - (17) رحلةُ السّلامِ الرّوحيّ من الفَحْمِ إلى الألماس: أسماء غريب : حوار أجراه من ستوكهولم الأديب والتشكيلي صبري يوسف

2019/09/15 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسماء_غريب صبري يوسف:أهل السّلام هُم أصحاب التَّجلّيات الحلميّة بامتياز، كيف يُمكن تفسير هذا الأمر، وما معنى التّجلّي ولماذا يحدث؟!*د.أسماء غريب:هذا له علاقة بمستويات الجسد الإنسانيّ السّبعة، وحينما أقول السّبعة فإنّي أعني بها الجسمَ الفيزيقيّ، والجسم الأثيري ثمَّ الجسم النُّورانيّ، وبعده الجسمَيْن العقليّ الأدنى والعقليّ الأعلى، ثمَّ الجسميْن الإشراقيّ والرّوحيّ، وقد يبدو لأوّل وهلة أنّ......

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