2019/09/15 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي على الرغم من ان الحشد الشعبي تاسس اثر فتوى من السيد السيستاني لمحاربة داعش و ابعاد شره عن احتلال العراق باكمله بعد غزوه للموصل واحتلاله لثلث العراق و وصوله لتخوم بغداد في حينه.اليوم اصبح الحشد و كيفية تنظيماته و هيكليته و فلسفة الصلاحيات فيه عالا على الدولة، بعد ان استغل من قبل المتدخلين و المتنفذين على امور السلطة العراقية حكومة و تشكيلات عسكرية.بعد اصدار القرار الديواني لحكومة العراق في تنظيم ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عماد علي - العراق بين المرجعية و التوجهين في الحشد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عماد علي - العراق بين المرجعية و التوجهين في الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).