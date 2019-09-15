“مرتزقة روس” يدعمون حفتر في شرق ليبيا

2019/09/15 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ترى الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة أن مجموعة المرتزقة الروس التي تعرف باسم “فاغنر” تمارس انشطتها بتنسيق تمام مع الحكومة الروسية وتقوم بالعديد من الأنشطة والعمليات في الخارج نيابة عن القوات الحكومية الروسية الروسية للتهرب من المسؤولية القانونية المترتبة عن انشطة هذه المجموعة.وقد اتسع نشاط هذه المجموعة التي تستخدم

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