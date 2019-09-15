2019/09/15 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاحد، عن اغلاق مخيما للنازحين جنوبي الموصل، مبينة ان ذلك تم بعد عودة جميع الاسر النازحة الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظتي صلاح الدين والانبار.وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه انه “تم اغلاق مخيم الجدعة السادس التابع الى ناحية القيارة جنوب محافظة نينوى”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إغلاق مخيم للنازحين جنوبي الموصل بعد عودة ساكنيه إلى ديارهم وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق مخيم للنازحين جنوبي الموصل بعد عودة ساكنيه إلى ديارهم) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق مخيم للنازحين جنوبي الموصل بعد عودة ساكنيه إلى ديارهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).