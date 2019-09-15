وزير الطاقة السعودي يقول الهجمات عطلت إنتاج أرامكو جزئيا

2019/09/15 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأحد، إن الهجمات على منشأتي نفط بالسعودية عطلت جزئيا إنتاج الخام والغاز بأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وقال الوزير في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن الهجمات على منشأتي شركة أرامكو في بقيق وخريص عطلت إمدادات الخام للشركة بنحو 5.7 مليون برميل يوميا أو نحو 50 بالمئة من إنتاجها.

وقال الوزير إن جزءا سيعوض بالسحب من مخزونات النفط لدى أرامكو.

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