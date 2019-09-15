للأسبوع الـ44.. “السترات الصفراء” تتظاهر في شوارع فرنسا

2019/09/15 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من حركة “السترات الصفراء”، السبت، في عدد من المدن الفرنسية؛ احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.وتعد مظاهرة السبت، مظاهرة

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