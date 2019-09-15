2019/09/15 | 09:43

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وثيقة: وزير الصحة يقدم استقالته لهذه الأسباب...





بغداد (كلمة)

- قدم وزير الصحة العراقي، علاء الدين العلوان، استقالته من منصبه،

بحسب وثائق اطلع عليها «كلمة».

وبحسب نسخة من الاستقالة، فإن الوزير أشار إلى أنه يتعرض "لطيف واسع

من العقبات والابتزاز وتشويه الحقائق".

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