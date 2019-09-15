نص استقالة وزير الصحة التي قدمها لعبد المهدي

2019/09/15 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة السومرية نيوز، نص استقالة وزير الصحة علاء الدين العلوان التي قدمها الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقدم العلوان شكره للجميع في مجلس الوزراء ومجلس النوّاب وفي وزارة الصحة والبيئة الذين تعاونوا معه في أداء مهمّته.

وادناه نص استقالة وزير الصحة:

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