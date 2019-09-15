فلسطين إلى أين؟ كيف ابتلع شبح جابوتنسكي شبح بن غوريون

2019/09/15 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمران كشفتهما المعركة الانتخابية الأخيرة في إسرائيل: الأول هو إجماع جميع الأحزاب الصهيونية على بقاء الاحتلال في القدس والضفة الغربية، كما أن

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