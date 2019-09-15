أنصارالله تدين اعتقال كوادر حماس في السعودية

2019/09/15 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان المكتب السياسي لأنصار الله يوم السبت إقدام النظام السعودي العميل على اعتقال كوادر حركة حماس واعتبر ذلك إمعانا في خيانة القضية الفلسطينية.وقال في بيان صدر عنه يوم السبت ” تابعنا بأسف شديد حملة الاعتقالات التي ينفذها النظام السعودي بحق أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في المملكة والتي طالت مؤخرا أحد كوادر حركة حماس محمد […]

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