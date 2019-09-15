الديمقراطي الكردستاني لـ

2019/09/15 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

استبعد عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظة كركوك،مؤكداً استمرار الطعن بالمادة

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