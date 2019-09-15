2019/09/15 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – كركوك

كشف مصدر مطلع عن نقل عدد من محققي مكتب نزاهة محافظة كركوك الى عدد من المحافظات الجنوبية للعراق.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز" اليوم

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