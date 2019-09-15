محافظ البصرة يتحدث عن تهديد تعرض له قادم من إيران وينشر نص الرسالة.. تابع التفاصيل

2019/09/15 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أكد محافظ البصرة اسعد العيداني ، الاحد، تعرضه لتهديد قادم من ايران لاجباره على ايقاف حملة ازالة التجاوزات.ونشر العيداني على صفحته بموقع الفيس بوك رسالة قال انها اتت من ايران جاء نصها على النحو المبين في النص ادناه.“لا عليكم السلام شوف عقيد صفاء بلغ ابن عمك تره صارت كسر عظم […]

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