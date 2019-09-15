مجدَّداً… ماذا تريد روسيا في سوريا؟

2019/09/15 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبق سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا ووجه دبلوماسيتها المتجهّم، الاجتماع الثلاثي المقرّر غداً (الاثنين) في تركيا حول مصير شمال غربي سوريا.لقد

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