2019/09/15 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثًا لإصلاح مشكلة استهلاك عن وحدة المعالجة المركزية التى تسبب بها آخر تحديث لنظام ويندوز والذى حمل الإصدار رقم KB4515384، حيث تسبب في حدوث مشكلات في قائمة البدء.وبحسب موقع Forbes الأمريكى، قال أحد المستخدمين المتأثرين: “تقوم مايكروسوفت بإصلاح استخدام وحدة المعالجة المركزية عن طريق إيقاف البحث بشكل كامل حتى لا يمكن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مايكروسوفت تصدر تحديثا جديدا لإصلاح مشكلة ويندوز 10 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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