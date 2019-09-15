وزير الصحة يقدم استقالته من منصبه

2019/09/15 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اعلن وزير الصحة علاء الدين العلوان، الاحد، عن تقديمه استقالته من منصبه.

وقال العلوان في منشور على صفحت...

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