العراق يشهد أول طقس شتوي في الأيام الأربعة المقبلة

2019/09/15 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ان يشهد العراق أول طقس من الشتاء في الأيام الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس غد الأثنين سيكون في المناطق كافة مشمساً مع ظهور بعض الغيوم مع انخفاض بضع درجات للحرارة، باسثناء المنطقة الجنوبية التي لا تشهد تغيراً بها" مشيراً الى ان "درجات الحرارة اليوم الأحد ستكون بمعدل 45 مْ في مدينة بغداد".وأضاف ان "طقس الثلاثاء سيكون في الوسط مشمساً وغائم جزئياً في بعض الأماكن وفي الشمال مشمساً وفي الجنوب مشمساً مع ظهور بعض الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة بالمناطق كافة".أما طقس الأربعاء المقبل فيكون "مشمساً مع بعض الغيوم في الوسط ومشمساً مع بعض الغيوم في الشمال ولا تغير في درجات الحرارة بالمنطقتين وفي الجنوب مشمساً مع بعض الغيوم مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة" عن اليوم السابق.وتابع البيان ان "طقس الخميس المقبل سيكون مشمساً مع بعض الغيوم في الوسط والشمال ولا تغير في درجات الحرارة وفي الجنوب مشمساً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات".انتهى

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