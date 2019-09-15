2019/09/15 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تخلص المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني من لعنة نظيره السابق في كرسي تدريب الفريق ، جولين لوبيتيجي ، من بوابة ليفانتي في لقاء الفريقين ظهر السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

فريق زيزو عاد ليخوض المباريات من جديد بعد فترة التوقف الدولي ، و نجح في عبور كمين ليفانتي في سانتياجو بيرنابيو بثلاثية لهدفين بعدما قدم 45 دقيقة هي الأفضل له منذ فترات ، في الشوط الأول من اللقاء بالتحديد.و لم يكن ريال مدريد يملك القدرة على رفع رأسه بعد فترات التوقف ، حيث تعثر الفريق بشكل مستمر مع لوبيتيجي الذي يتقلد حاليًا منصب المدير الفني في إشبيلية.و نجح زيدان مع ريال مدريد فيما فشل فيه لوبيتيجي من قبل بتحقيق الفوز في أول مباراة بعد أسبوع الفيفا و هو ما طالب به المدرب الفرنسي لاعبيه قبل اللقاء ، لينجح الفريق في النهاية في حصد النقاط الثلاث مع بعض المعاناة في الرمق الأخير من الفترة الثانية.ورغم البداية الغير قوية لريال مدريد هذا الموسم إلا أن هناك إيجابيات تكمن في تعثر حامل اللقب برشلونة و تحقيقه بداية أسوأ من بداية اللوس بلانكوس ، فضلًا عن تعثر المتصدر الحالي أتلتيكو مدريد بالخسارة من ريال سوسيداد بهدفين دون مقابل.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يتخلص من لعنة في ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يتخلص من لعنة في ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).