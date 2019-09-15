بالوثيقة.. وزير الصحة يقدم استقالته الى رئيس الوزراء

2019/09/15 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قدم وزير الصحة علاء الدين العلوان، استقالته الى رئيس الوزراء.

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