2019/09/15 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد علماء أنهم اكتشفوا سبب انتكاسة مدمني الهيرويين السابقين، ما قد يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة في مكافحة وباء استهلاك المواد الأفيونية المتنامي في أمريكا.وكشفت دراسة جديدة أجريت على القوارض، أن الهيرويين يقلل من مستويات البروتين اللازمة للدماغ لتشكيل المشابك العصبية والحفاظ عليها.وتحدث حالات انخفاض هذا البروتين، المعروف باسم “دربرين”، في مسارات البحث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف سبب انتكاسة مدمني الهيرويين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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