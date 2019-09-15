2019/09/15 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت امانة بغداد اليوم الأحد عن اكمال الاعمال الخاصة بالمنفذ الذي شرعت بإنشائه في وقت سابق جنوب بغداد وافتتح اليوم الاحد رسمياً امام حركة السير والمرور.وأكدت الامانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “قيام ملاكاتها في دائرة المشاريع ودائرة بلدية الدورة بانجاز الاعمال الخاصة بالمنفذ الذي يربط حي الشرطة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتح منفذ جديد جنوبي العاصمة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح منفذ جديد جنوبي العاصمة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتح منفذ جديد جنوبي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).