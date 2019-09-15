2019/09/15 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس خفضت السعودية إنتاجها من النفط والغاز بعد ضربات جوية بطائرات مسيرة استهدفت منشأتين رئيسيتين تديرهما شركة أرامكو المملوكة للدولة.وقال وزير النفط السعودي، عبد العزيز بن سلمان، إن الضربات أدت إلى خفض إنتاج المملكة من النفط الخام بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم، وهو ما يعادل نصف إنتاج الدولة من النفط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنتاج السعودية من النفط ينخفض إلى النصف بعد الهجمات وكالة خطوة برس.

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