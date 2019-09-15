طقس العراق: رياح غربية تتسبب بإرتفاع الحرارو

2019/09/15 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارتوقع متنبئ جوي، اليوم الاحد، ارتفاع درجات الحرارة في البلاد بسبب تأثر الطقس برياح عليا غربية.

وقال المتنبئ صادق عطية، في صفحته على الفيس بوك، تابعتها وكالة النبأ للأخبار، إن "طقس البلاد سيتأثر برياح عليا غربية تسبب ارتفاع في درجة الحرارة السطحية في عموم مدن البلاد الى اعلى من معدلاتها العامة لتكون الاجواء حارة في الوسط والشمال وشديدة الحرارة في الجنوب”، مبيناً أن “درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من يوم الاثنين عدا مدن الجنوب تتأخر عدة ايام".

واشار الى "وجود فرص لهطول الامطار اليوم الاحد وغداً الاثنين في مدن الشمال والتي تكاد تكون ضعيفة وربما تهطل زخات من الامطار الرعدية اقصى الشمال فقط".

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