2019/09/15 | 10:13

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فرقة العباس القتالية تتعهد بدعم لجنة الشهداء والجرحى التابعة لـ «وزارة الدفاع»

كربلاء -

كلمة: قال ميثم الزيدي، المشرف العام على فرقة العباس القتالية، يوم

الأحد، إن ما نقدمه لذوي الشهداء والجرحى لا يمكن أن يقارن بحجم

التضحيات العظيمة التي قدمها أبنائهم.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من لجنة متابعة الشهداء والجرحى في

الفرقة التاسعة في الجيش العراقي، بحسب بيان ورد لـ

«كلمة».

وأضاف البيان أن الفرقة "استقبلت لجنة متابعة الشهداء والجرحى في

الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي"، مشيراً إلى أن اللقاء

"ناقش التنسيق والتعاون المشترك".

وتعهدت الفرقة، بحسب البيان، "بدعم اللجنة في مختلف المجالات

من خلال مشاريع وأنشطة العتبة العباسية المقدسة".

من جانبه، أثنى الوفد على الجهود التي تبذلها فرقة العباس القتالية

لدعم عوائل الشهداء والجرحى للقوات الأمنية.

وأعرب عن إعجابه الشديد بحملة الوفاء الإنسانية التي أطلقتها الفرقة

في وقت سابق لتوزيع المساعدات الإنسانية في العديد من محافظات

العراق.

وأمس السبت، قدمت فرقة العباس القتالية طلبا إلى وزير الدفاع، نجاح

الشمري، من أجل ايكال مهمة قيادة قواتها من النخبة، لضابط في الجيش

العراقي.

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