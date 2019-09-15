2019/09/15 | 10:13

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التربية تعلن توزيع «كتب جديدة» بنسبة 100% للمرحلة الإبتدائية

بغداد (كلمة)

- أعلنت وزارة الـتـربـيـة، يوم الاحد، توزيع كتب جـديـدة للمرحلة

الابتدائية للعام الـدراسـي الحالي، بنسبة 100 بـالمـئـة وبنسبة 75

بـالمـئـة لـلـمـراحـل الـثـانـويـة.

وقــال مـديـر الـعـلاقـات والاعـلام بالوزارة فراس محمد حسن في

تصريحات تابعها «كلمة»، ان "جميع مفاصل الـوزارة

عملت باتجاه واحد وهو الاستعداد المبكر لاستقبال العام الـدراسـي

الـجـديـد، لاسيما بمجال تجهيز مخازن مـديـريـات الـتـربـيـة

بـبـغـداد والمـحـافـظـات بـالمـنـاهـج الدراسية والقرطاسية والاثاث

المدرسي، كاشفا عن احالة 186 عنوانا مدرسيا مسبقا وخـلال العطلة

الـصـيـفـيـة الــى قـسـم الـعـقـود لإحالتها الــى المـطـابـع

الحكومية والاهلية، منوها بأنه تم اعداد خطة لإتمام توزيعها بين

المدارس بحسب حاجة كل مديرية".

وأضاف، أن "المـخـازن المركزية التابعة لـلـوزارة شارفت على

الانتهاء من تسلم الحصص المخصصة لكل مديرية ببغداد والمحافظات وبحسب

جـدول زمني خـصـص لـكـل مـنـهـا، اذ تــم تـشـكـيـل لـجـنـة

لـزيـارة مــديــريــات الـتـربـيـة لـلـتـأكـد مــن تــوزيــع

الـكـتـب بين الطلبة قبل بـدء الـعـام الـدراسـي الجديد، والـذي اكد

انـه سيشهد توزيع كتب جديدة بالكامل للمرحلة الابتدائية بنسبة 100

بالمئة، فيما ستبلغ للمرحلتين المتوسطة والاعدادية 75 بالمئة.

واشــار الـى، ان "مـديـريـة الـتـلـفـزيـون الـتـربـوي التابعة

لـلـوزارة، اعـدت خطة للعام الـدراسـي الجديد 2020 – 2019،

تـتـضـمـن تـسـجـيـل الـــدروس التعليمية وبـثـهـا مـن خــلال

الـعـام الــدراســي وبما يتوافق مع تواجد الطلبة والتلاميذ في

منازلهم، على ان تكون الدروس مكثفة ومستمرة".

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