2019/09/15 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضمنت النسخة الجديدة من هاتف آيفون 11، الذي تم الإعلان عنه الثلاثاء الماضي، ميزات غير مسبوقة، لا سيما في الكاميرا والبطارية وحجم الشاشة، الأمر الذي يجعله هاتفا مثاليا لعشاق السفر.وكشف موقع “ترافيل ليجير”، المختص في السفر، عن 4 خصائص مهمة في هاتف آيفون 11 قال إنه لا يمكن الاستغناء لكل لمحبي السفر والرحلات والتصوير.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشاق السفر 4 ميزات مهمة في آيفون 11 بانتظاركم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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