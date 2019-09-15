فتح طريق الذي يربط حي الشرطة بالطريق السريع في الدورة

2019/09/15 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت امانة بغداد عن اكمال الاعمال الخاصة بالمنفذ الذي شرعت بإنشاءه في وقت سابق جنوب بغداد وافتتح اليوم الاحد رسمياً امام حركة السير

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