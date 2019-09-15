لا تستخدم الملعقة المنزلية لتعاطي الأدوية والسبب..

2019/09/15 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" أن ‫الملعقة المنزلية لا تصلح لتعاطي الأدوية، نظرا لأنها ترفع خطر ‫تعاطي جرعة زائدة، خاصة مع المضادات الحيوية والمسكنات.

وتنصح المجلة المعنية

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