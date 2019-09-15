بالوثيقة.. وزير الصحة يقدم استقالته لعبد المهدي

2019/09/15 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم وزير الصحة، علاء الدين العلوان، اليوم الاحد، استقالته الى رئيس الوزراء "عادل عبد المهدي".

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