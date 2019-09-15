الخارجية الايرانية: اتهامات واشنطن تدل على عدم منطقية علاقاتهم مع الدول الاخرى

2019/09/15 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للخارجية، رداً على الاتهامات الأميركية بشان الهجمات على أرامكو السعودية اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" اتهامات عمياء وغير مجدية"، مبينا، ان" اتهامات المسؤولين الأميركيين تؤكد أنهم لم يتحلوا بالحدود الدنيا من الأطر المنطقية للعلاقات".واضاف، ان" الاتهامات الاميركية تشبه خطط المنظمات الاستخبارية التي تعمل على تشويه سمعة الدول".انتهى..م.م

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