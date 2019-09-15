نفط البصرة توقع عقداً لإنشاء مركز للطب النووي في مستشفى الصدر التعليمي

2019/09/15 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت شركتا نفط البصرة و(ENI)المقاول المشغل لحقل الزبير، الاحد، عقداً لإنشاء مركز الطب النووي (PETSCAN ) في مستشفى الصدر التعليمي .

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