2019/09/15 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أزمة شهيرة شاهدها الملايين في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي للنجم السنغالي ساديو ماني، الذي أظهر غضبا شديدا أثناء استبداله خلال مباراة فريقه أمام برنلي، جاء التعليق الأول من بطل الأزمة ليحسم الجدل المثار.وربطت الجماهير والتقارير الصحفية سبب عصبية ماني وبين رفض النجم المصري محمد صلاح تمرير كرة لزميله الذي كان في موقف أفضل خلال المباراة.ومع نهاية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد مداعبة صلاح أول تعليق من ماني على الأزمة الشهيرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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