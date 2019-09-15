2019/09/15 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن اكمال الاعمال الخاصة بالمنفذ الذي شرعت بإنشاءه في وقت سابق جنوب العاصمة وافتتح اليوم رسمياً امام حركة السير والمرور.

وقالت الامانة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه إن ملاكاتها "في دائرة المشاريع ودائرة بلدية الدورة بانجاز الاعمال الخاصة بالمنفذ الذي يربط حي الشرطة بالطريق السريع عتبة بن غزوان والمسمى شعبياً {سريع الدورة} والذي بدوره سيقوم بتقليل الزخم المروري بشكل كبير خصوصا عن شارع المصافي والمناطق المحيطة به ضمن منطقة الدورة".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح منفذ جديد جنوب بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتح منفذ جديد جنوب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).