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إنجاز 90% من مطار كركوك الدولي


إنجاز 90% من مطار كركوك الدولي
2019/09/15 | 10:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

حققت الشركات المنفذة لمشروع مطار كركوك الدولي نسبة انجاز متقدمة بوتائر عمل متسارعة شملت انشاء صالة اس...

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