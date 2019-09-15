إنجاز 90% من مطار كركوك الدولي

2019/09/15 | 10:22

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حققت الشركات المنفذة لمشروع مطار كركوك الدولي نسبة انجاز متقدمة بوتائر عمل متسارعة شملت انشاء صالة اس...

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