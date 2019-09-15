2019/09/15 | 10:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إنجاز 90% من مطار كركوك الدولي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
حققت الشركات المنفذة لمشروع مطار كركوك الدولي نسبة انجاز متقدمة بوتائر عمل متسارعة شملت انشاء صالة اس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إنجاز 90% من مطار كركوك الدولي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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