السوداني يدق جرس الانذار بـ

2019/09/15 | 10:22

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب المهندس محمد شياع السوداني، عن مؤشرات خطيرة في الموقف المالي للعراق عام ٢٠٢٠ ما ينعكس سلبا...

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