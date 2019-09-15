2019/09/15 | 10:22
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السوداني يدق جرس الانذار بـ"مؤشرات خطيرة": اقتصادنا في خطر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشف النائب المهندس محمد شياع السوداني، عن مؤشرات خطيرة في الموقف المالي للعراق عام ٢٠٢٠ ما ينعكس سلبا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السوداني يدق جرس الانذار بـ"مؤشرات خطيرة": اقتصادنا في خطر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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