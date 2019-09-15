2019/09/15 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الاحد، عن انطلاق الصفحة الثانية من عملية تع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انطلاق الصفحة الثانية من عملية تعقب خلايا داعش شمال المقدادية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انطلاق الصفحة الثانية من عملية تعقب خلايا داعش شمال المقدادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).