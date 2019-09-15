امانة بغداد: فتح منفذ جديد جنوب العاصمة

2019/09/15 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت امانة بغداد، صباح اليوم الاحد، منفذ جديد يربط حي الشرطة بالطريق السريع عتبة بن غزوان والمسمى ( سريع الدورة ).

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