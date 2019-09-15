صحف الاحد تتابع مؤتمر الطاقة الدولي .. ومشروع حكومة الظل واحتمالات نجاحه او فشله

2019/09/15 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد، الخامس عشر ‏من ايلول ، مؤتمر الطاقة الدولي المنعقد في بغداد ، وتطورات مشروع تشكيل حكومة الظل واحتمالات نجاحه او فشله ‏‏..وقضايا اخرى مختلفة .‏ صحيفة / الزمان / في معرض متابعتها لمؤتمر الطاقة الدولي ، تحدثت عن سلسلة ‏اصلاحات وتغييرات في قطاع الطاقة العراقي خلال […]

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