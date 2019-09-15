وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل

2019/09/15 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وسائل اعلام تونسية، اليوم الأحد، وفاة شادلية فرحات السبسي، أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي القايد السبسي، عن عمر ناهز 82 عامًا.

وأكد حافظ السبسي، ابن الفقيدة، نبأ الوفاة، موضحا أن وفاة والدته جاءت بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرا عقب أن تم نقلها أمس إلى المستشفى العسكري حيث فارقت الحياة.

وتأتي وفاة شادلية، زوجة الرئيس السابق السبسي، بعد أسابيع من وفاة زوجها.

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