الغزي يوضح قرار مجلس الوزراء بشأن العقود والاجور اليومية

2019/09/15 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الاحد، مجلس الوزراء يدرس ملف العقود والاجور اليومية منذ ثلاثة أشهر بالاشتراك مع عدة وزارات، محذرا من تدخلات لحرمان 400 الف عقد وأجير يومي.

وقال الغزي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "قرار مجلس الوزراء المتعلق بشريحة العقود والاجور اليومية، هو قرار مدروس واشتركت به وزارة التخطيط والمالية ووزارة العمل ورئيس هيئة المستشارين والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة الى جهات من القطاع الخاص، حيث أستمرت دراسته لثلاثة أشهر".

واضاف أن "هذا القرار فيه إنصاف للموظفين العقود والأجراء، لأنه أعطاهم ضمان في حقوقهم التقاعدية، لأن المتعاقد والأجير حينما يتعرض لظرف يؤدي الى وفاته لم يكن يحصل على أي حق في التقاعد سابقا فيما لو كان يملك خدمة عقدية طويلة، في القرار الجديد عالج هذا الأمر".

وتابع انه "في قرار مجلس الوزراء أعطى لهم حق في قطعة الأرض والحق في القرض والكفالة وتسنم المناصب، ورئاسة اللجان، وأي امتيازات أخرى نص عليها القانون للموظف على الملاك الدائم، وبحسب ما تم نشره في وسائل الإعلام من تفاصيل تتعلق بالامتيازات التي يحصل عليها الموظفين العاملين بصفة عقود وأجور يومية".

واوضح أن "سلم الرواتب في هذا القانون سيبدأ من 350 الف دينار فصاعدا، وبحسب الخدمة والتحصيل الدراسي والزوجية، وبحسب التدرج وصولا الى 700 الف دينار"، مبينا ان "ما حصل من سوء فهم، هو أن بعض المسؤولين والسياسيين ممن حصل على بعض الدرجات الوظيفية من عقود وأجور يومية في بعض الوزارات خلال العام 2019، وخشية من أن يتم إيقاف تلك الدرجات وعدم شمولها بالقانون، أثاروا هذا اللغط".

واشار الى ان "هذا الاجراء، تم اتخاذه بناءً على طلب من قبل وزارة المالية، لحصر الأعداد ويتم تضمينها في موازنة 2020، ونحن لا يمكننا إصدار قرار وهو غير قابل للتطبيق، لأن أغلب الوزارات والمحافظات لديها باب للأجور اليومية، حتى نخصص هذه المبالغ ضمن موازنة 2020، ليس لدينا معرفة بأعداد العقود والأجراء في كل الوزارات، وخلال هذه الفترة يجب حصر الاعداد لتتضمن بموازنة العام المقبل".

وبين ان "من لديه تخصيصات مالية بإمكانه أن ينفذ القرار فورا، ومن ليس لديه تخصيصات مالية سيتم تضمين درجاته في موازنة 2020، ابتداء من السنة المقبلة، سيكون استمرارا لهم، مؤكدا على أن عملية توطين الرواتب، هو لغرض وضع حل تنظيمي".

واشار الى أن "الموظفين العقود والاجور اليومية في العام 2019، مشمولين بهذا القرار، وضمن بقية العقود، حيث تم وضع فقرة أخيرة تتعلق بوضع ضوابط وتعليمات هذا القرار وتكليف وزارة المالية ووزارة العمل بذلك ، بما فيها التوقيفات التقاعدية، وكان هناك إجتماع مع وزارة العمل والمالية وتم اعفائهم من تلك التوقيفات التقاعدية".

وشدد الغزي على "أهمية أن يعرف الجميع بأهمية وتفاصيل هذا القرار، بعيدا عن المحاولات التي تسعى الى تغيير الحقائق، سيما وأن القرار سيكون بصالح 400 ألف عقد وأجير يومي، وأي محاولات لإيقاف هذا القرار، سيضر هذه الشريحة الكبيرة من العاملين في الدولة العراقية".

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