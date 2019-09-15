وزارة التربية تحسم موقفها من الدور الثالث

2019/09/15 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت وزارة التربية اليوم موقفها من إجراء دور ثالث للطلبة الذين

لم يحالفهم الحظ في الدورين الاول والثاني.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة، ان "إمكانية اجراء دور ثالث للطلبة

الراسبين بالدور الثاني هي من صلاحيات رئاسة الوزراء وان الوزارة

مهمتها استلام قرارات رئاسة الوزراء وتنفيذها".

وبين ان "التربية تؤكد وجود نسب عالية في نتائج الدور الاول والثاني

لذلك لا داعي لمفاتحة رئاسة الوزراء بشأن اجراء الدور الثالث مادامت

النسب جيدة".

وأشار البيان الى ان "نسبة النجاح للثالث متوسط بلغت أكثر من 56%

لذلك الوزارة ليست بحاجة لدور ثالث".واكد انه "لم يرد اي اشعار بهذا الموضوع من رئاسة الوزراء ولا توجد

اي جهود مبذولة من اجل هذا الامر كون الوزارة لا تحتاج لأي دور اخر

بحسب نتائج الدورين السابقين".

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