طه عبد السلام :إعمام فكرة السندات الحكومية ضرورة

2019/09/15 | 10:36

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(المستقلة)..أكدالمدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية طه احمد عبد السلام “اهمية إعمام فكرة السندات الحكومية إلى سندات الشركات المساهمة، بمعنى نسمح للشركات وفق القانون اصدار سندات تمويل او سندات إقراض خاصة بها.واضاف ان هذه السندات ترفع من رؤوس أموال الشركات وتحقق غايتين الأولى الشركة المساهمة تضخم غاية التمويل التي تتطلبها الشركة، كما تحقق غاية سوق الأوراق المالية التى تتمثل بتنويع الأدوات المالية، وستكون هناك سندات إلى جانب الأسهم، أما الغاية الاخرى هي نوع من الاستثمار الامن الرصين للمستثمر، وهذا بدوره يشجع مستثمرين جديدين للدخول في شراء سندات.قال عبدالسلام : إن “ثقافة الاستثمار مرتبطة بتطوير إجراءات تأسيس شركات مساهمة وإصدار السندات وعندما يرتفع إصدارها تكون مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي أوسع وتعالج مشكلات اقتصادية معقدة داخل السوق المحلية.

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