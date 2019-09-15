العراق يعلن احصائية جديدة لحالات ومحاولات الانتحار

2019/09/15 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي يوم السبت ان عدد حالات ومحاولات الانتحار بلغ ٢٧٤ حالة لعموم محافظات العراق.

والاحصائية تضمنت من تاريخ 1/1/2019 الى 1/9/2019، بحسب الغراوي.

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