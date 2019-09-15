2019/09/15 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن شركة “أبل” فشلت في تحصين هواتف “آيفون” بالشكل الكافي، في نظام التشغيل الجديد المقرر إطلاقه بعد أيام قليلة، حسب تقارير حديثة.فقد اكتشف باحث ثغرة خطيرة في نظام التشغيل “iOS 13“، المقرر إطلاقه في 19 سبتمبر الجاري، تمكن المستخدم من الولوج إلى قائمة جهات الاتصال دون الحاجة إلى معرفة كلمة المرور، حسب موقع “ذا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثغرة خطيرة في نظام تشغيل أيفون المرتقب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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